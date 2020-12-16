Связаться с владельцем Показать номер

Квартира-студия, 16 м², 1/16 эт.

Студия с дизайнерским евро - ремонтом, от метро Аннино 1мин ходьбы, Не - апартаменты!! 16 кв метров площадь уютная и просторная для проживания, продаётся с техникой и мебелью, выведены индивидуальные счётчики на свет и воду👍👑✨

Выгодно оплачивать коммунальные услуги до 3х тысяч в отопительный сезон за все!

Отличный вариант для такого района под проживание или под инвестиции в аренду!!

Рядом трц, банки, очень развитая инфраструктура района!

ПРОПИСКА МОСКВА!

ЦЕНА студии антикризисная по старому прайсу на сегодня

Быстрый выход на сделку, нотариальное оформление, оплата наличными

Скидка в день просмотра если вносите аванс 30000!!

Создать заметку Распечатать Получать похожие Пожаловаться

Информация о предложении Тип : Квартира Тип объекта : Вторичная Комнаты : Студия Этаж : 1/16 Площадь : 16 м² Площадь кухни (м²) : 4 м² Жилая площадь (м²) : 12 м² Цена : 3 550 000 ₽ Цена за м² : 221 875 ₽ Материал здания : Панель Дата публикации объявления : 16/12/2020 Дата обновления объявления : 16/12/2020 Номер в каталоге : 3079938766

Информация о доме Год постройки : 1982 Год ввода в эксплуатацию : 1982 Серия : П-44/16 Тип : Многоквартирный дом Макс. этажность : 16 Мин. этажность : 16 Кол-во подьездов : 7 Перекрытия : Железобетонные Стены : Панельные Мусоропровод : Есть Отопление : Центральное Газ.плита : Нет

Расположение Москва, Варшавское шоссе, 158к2, Чертаново Южное, Москва M Аннино 76 м Аннино 76 м M Лесопарковая 1.2 км Лесопарковая 1.2 км M Улица Академика Янгеля 1.4 км Улица Академика Янгеля 1.4 км Красный Строитель 1.4 км M Бульвар Дмитрия Донского 2.0 км Бульвар Дмитрия Донского 2.0 км M Улица Старокачаловская 2.1 км Улица Старокачаловская 2.1 км M Битцевский парк 3.0 км Битцевский парк 3.0 км Покровская 3.1 км M Пражская 3.1 км Пражская 3.1 км M Новоясеневская 3.3 км Новоясеневская 3.3 км Это предложение Это предложение Похожие предложения Похожие предложения Схема

Спутник

Гибрид

Рейтинг района по мнению местных жителей Чертаново Южное, ЮАО → 3,7 На основе 126 оценок местных жителей Экология 3,4 Чистота 3,6 ЖКХ 3,1 Соседи 3,5 Условия для детей 3,9 Спорт и отдых 3,3 Магазины 4,3 Транспорт 3,1 Безопасность 3,3 Стоимость жизни 2,6 Отзывы жителей Все отзывы ( 130 ) Положительные ( 57 ) Отрицательные ( 73 ) - Экология, загрязненный воздух Экология, загрязненный воздух + Родной дом Родной дом + Транспортная доступность Транспортная доступность - Шум от Варшавского шоссе, отдалённость от центра Шум от Варшавского шоссе, отдалённость от центра

2

3

4

5

6

7

...

33 Все отзывы

Ценовой анализ предложения Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м² Загрузка... Сравнение цен Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - многокомнатные квартиры За квартиру По сравнению с этим предложением За м² Это предложение 3 550 000 ₽ 221 875 ₽ Город Москва 4 839 999 ₽ +36 % 215 703 ₽ Район Чертаново Южное 3 000 000 ₽ -15 % 184 926 ₽ Метро Аннино 4 750 000 ₽ +34 % 199 876 ₽ Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

Ипотечный калькулятор ставок Приблизительный ежемесячный платеж: 30 605 ₽ Стоимость недвижимости ₽ Первоначальный взнос ₽ Срок кредита, в годах Ставка по ипотеке %

Ипотечные программы