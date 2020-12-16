3 550 000 ₽
Квартира-студия, 16 м², 1/16 эт.Москва, Варшавское шоссе, 158к2, Чертаново Южное, Москва
Аннино 76 м
В избранное
3 550 000 ₽
Квартира-студия, 16 м², 1/16 эт.Москва, Варшавское шоссе, 158к2, Чертаново Южное, Москва
Аннино 76 м
В избранное
Квартира-студия, 16 м², 1/16 эт.
Студия с дизайнерским евро - ремонтом, от метро Аннино 1мин ходьбы, Не - апартаменты!! 16 кв метров площадь уютная и просторная для проживания, продаётся с техникой и мебелью, выведены индивидуальные счётчики на свет и воду👍👑✨
Выгодно оплачивать коммунальные услуги до 3х тысяч в отопительный сезон за все!
Отличный вариант для такого района под проживание или под инвестиции в аренду!!
Рядом трц, банки, очень развитая инфраструктура района!
ПРОПИСКА МОСКВА!
ЦЕНА студии антикризисная по старому прайсу на сегодня
Быстрый выход на сделку, нотариальное оформление, оплата наличными
Скидка в день просмотра если вносите аванс 30000!!
Выгодно оплачивать коммунальные услуги до 3х тысяч в отопительный сезон за все!
Отличный вариант для такого района под проживание или под инвестиции в аренду!!
Рядом трц, банки, очень развитая инфраструктура района!
ПРОПИСКА МОСКВА!
ЦЕНА студии антикризисная по старому прайсу на сегодня
Быстрый выход на сделку, нотариальное оформление, оплата наличными
Скидка в день просмотра если вносите аванс 30000!!
Образцы документов для сделки
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: Студия
Этаж: 1/16
Площадь: 16 м²
Площадь кухни (м²): 4 м²
Жилая площадь (м²): 12 м²
Цена: 3 550 000 ₽
Цена за м²: 221 875 ₽
Материал здания: Панель
Дата публикации объявления: 16/12/2020
Дата обновления объявления: 16/12/2020
Номер в каталоге: 3079938766
Информация о доме
Год постройки: 1982
Год ввода в эксплуатацию: 1982
Серия: П-44/16
Тип: Многоквартирный дом
Макс. этажность: 16
Мин. этажность: 16
Кол-во подьездов: 7
Перекрытия: Железобетонные
Стены: Панельные
Мусоропровод: Есть
Отопление: Центральное
Газ.плита: Нет
Расположение
Москва, Варшавское шоссе, 158к2, Чертаново Южное, Москва
Аннино 76 м
Лесопарковая 1.2 км
Улица Академика Янгеля 1.4 км
Красный Строитель 1.4 км
Бульвар Дмитрия Донского 2.0 км
Улица Старокачаловская 2.1 км
Битцевский парк 3.0 км
Покровская 3.1 км
Пражская 3.1 км
Новоясеневская 3.3 км
Это предложениеПохожие предложения
Ценовой анализ предложения
Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²
Загрузка...
Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - многокомнатные квартиры
|За квартиру
|По сравнению с этим предложением
|За м²
|Это предложение
|3 550 000 ₽
|221 875 ₽
|Город Москва
|4 839 999 ₽
|+36 %
|215 703 ₽
|Район Чертаново Южное
|3 000 000 ₽
|-15 %
|184 926 ₽
|Метро Аннино
|4 750 000 ₽
|+34 %
|199 876 ₽
Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.
Ипотечный калькулятор ставок
30 605 ₽
Ипотечные программы
Написать владельцу объявления
Дизайнерские студии Москвы
Размещает объявления:
4 года 3 мес.
Всего за 3 месяца:
4
Написать владельцу объявления