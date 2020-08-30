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Квартира-студия, 14 м², 1/5 эт.

Уютная аккуратная студия 14 м2 в районе м. ВДНХ!

Кирпичный теплый дом "сталинка" в зеленом и известном районе Москвы.

❗️ ❗️ ❗️ Цена указана с учетом скидки 100 000 руб. в день показа.

✅ До м. ВДНХ 10 мин пешком

✅ Прописка Москва + московские льготы.

✅ ❗️ ❗️ ❗️ Быстрая сделка

✅ Рядом парк ВДНХ, автовокзал и гостиница "Космос"

— Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: магазины, супермаркеты, кафе, аптеки, банки, пункт выдачи товаров Вайлдбериз.

— Напротив дома расположена академия МЧС, сбоку дома - технический колледж, а в 20 минутах от дома - Финансовый университет.

— Тихие соседи, уютный очень зеленый двор!

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— Высокий первый этаж, стены дома 70 см толщиной!

— Высота потолка 3 м

— Окна пластиковые, новые батареи.

— Вид из окон дома на тихий двор, засаженный деревьями

— Небольшая парковка для авто во дворе

— ❗️ ❗️ ❗️ Евроремонт в квартире.

— Очень хорошая звукоизоляция.

— ☎️ ЗВОНИТЕ с 10:00-до 22:00 и записывайтесь на просмотр!

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Информация о предложении Тип : Квартира Тип объекта : Вторичная Комнаты : Студия Этаж : 1/5 Площадь : 14 м² Площадь кухни (м²) : Жилая площадь (м²) : Цена : 3 500 000 ₽ Цена за м² : 250 000 ₽ Материал здания : Кирпич Дата публикации объявления : 30/8/2020 Дата обновления объявления : 8/12/2020 Номер в каталоге : 2827385802

Информация о доме Год постройки : 1958 Год ввода в эксплуатацию : 1958 Серия : индивидуальный проект Тип : Многоквартирный дом Макс. этажность : 5 Мин. этажность : 5 Кол-во подьездов : 2 Перекрытия : Железобетонные Стены : Кирпич Мусоропровод : Нет Отопление : Центральное Газ.плита : Да

Расположение Москва, Ярославская улица, 16, Алексеевский, Москва M ВДНХ 720 м ВДНХ 720 м Маленковская 1.3 км Яуза 1.3 км M Ростокино 2.0 км Ростокино 2.0 км M Алексеевская 2.0 км Алексеевская 2.0 км M M Ботанический сад 2.4 км Ботанический сад 2.4 км Северянин 2.5 км Москва-3 2.5 км Останкино 3.1 км M Белокаменная 3.3 км Белокаменная 3.3 км Это предложение Это предложение Похожие предложения Похожие предложения Схема

Спутник

Гибрид

Рейтинг района по мнению местных жителей Алексеевский, СВАО → 3,8 На основе 66 оценок местных жителей Экология 3,4 Чистота 3,8 ЖКХ 3,2 Соседи 3,4 Условия для детей 3,8 Спорт и отдых 3,6 Магазины 4,1 Транспорт 3,5 Безопасность 3,6 Стоимость жизни 2,6 Отзывы жителей Все отзывы ( 60 ) Положительные ( 27 ) Отрицательные ( 33 ) + Круглосуточные магазины Круглосуточные магазины - свалка рядом, вплотную к нашему дому построили непонятно что, все это портит вид из окна свалка рядом, вплотную к нашему дому построили непонятно что, все это портит вид из окна - Бессмысленнное яркое освещение но ночам бульваров Бессмысленнное яркое освещение но ночам бульваров + Тишина Тишина

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15 Все отзывы

Ценовой анализ предложения Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м² Загрузка... Сравнение цен Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - многокомнатные квартиры За квартиру По сравнению с этим предложением За м² Это предложение 3 500 000 ₽ 250 000 ₽ Город Москва 4 839 999 ₽ +38 % 215 703 ₽ Район Алексеевский 4 000 000 ₽ +14 % 236 662 ₽ Метро ВДНХ 4 000 000 ₽ +14 % 236 662 ₽ Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

Ипотечный калькулятор ставок Приблизительный ежемесячный платеж: 30 174 ₽ Стоимость недвижимости ₽ Первоначальный взнос ₽ Срок кредита, в годах Ставка по ипотеке %

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