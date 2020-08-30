3 500 000 ₽
Квартира-студия, 14 м², 1/5 эт.Москва, Ярославская улица, 16, Алексеевский, Москва
ВДНХ 720 м
В избранное
3 500 000 ₽
Квартира-студия, 14 м², 1/5 эт.Москва, Ярославская улица, 16, Алексеевский, Москва
ВДНХ 720 м
В избранное
Квартира-студия, 14 м², 1/5 эт.
Уютная аккуратная студия 14 м2 в районе м. ВДНХ!
Кирпичный теплый дом "сталинка" в зеленом и известном районе Москвы.
❗️ ❗️ ❗️ Цена указана с учетом скидки 100 000 руб. в день показа.
✅ До м. ВДНХ 10 мин пешком
✅ Прописка Москва + московские льготы.
✅ ❗️ ❗️ ❗️ Быстрая сделка
✅ Рядом парк ВДНХ, автовокзал и гостиница "Космос"
— Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: магазины, супермаркеты, кафе, аптеки, банки, пункт выдачи товаров Вайлдбериз.
— Напротив дома расположена академия МЧС, сбоку дома - технический колледж, а в 20 минутах от дома - Финансовый университет.
— Тихие соседи, уютный очень зеленый двор!
**
— Высокий первый этаж, стены дома 70 см толщиной!
— Высота потолка 3 м
— Окна пластиковые, новые батареи.
— Вид из окон дома на тихий двор, засаженный деревьями
— Небольшая парковка для авто во дворе
— ❗️ ❗️ ❗️ Евроремонт в квартире.
— Очень хорошая звукоизоляция.
— ☎️ ЗВОНИТЕ с 10:00-до 22:00 и записывайтесь на просмотр!
Кирпичный теплый дом "сталинка" в зеленом и известном районе Москвы.
❗️ ❗️ ❗️ Цена указана с учетом скидки 100 000 руб. в день показа.
✅ До м. ВДНХ 10 мин пешком
✅ Прописка Москва + московские льготы.
✅ ❗️ ❗️ ❗️ Быстрая сделка
✅ Рядом парк ВДНХ, автовокзал и гостиница "Космос"
— Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: магазины, супермаркеты, кафе, аптеки, банки, пункт выдачи товаров Вайлдбериз.
— Напротив дома расположена академия МЧС, сбоку дома - технический колледж, а в 20 минутах от дома - Финансовый университет.
— Тихие соседи, уютный очень зеленый двор!
**
— Высокий первый этаж, стены дома 70 см толщиной!
— Высота потолка 3 м
— Окна пластиковые, новые батареи.
— Вид из окон дома на тихий двор, засаженный деревьями
— Небольшая парковка для авто во дворе
— ❗️ ❗️ ❗️ Евроремонт в квартире.
— Очень хорошая звукоизоляция.
— ☎️ ЗВОНИТЕ с 10:00-до 22:00 и записывайтесь на просмотр!
Образцы документов для сделки
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: Студия
Этаж: 1/5
Площадь: 14 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 3 500 000 ₽
Цена за м²: 250 000 ₽
Материал здания: Кирпич
Дата публикации объявления: 30/8/2020
Дата обновления объявления: 8/12/2020
Номер в каталоге: 2827385802
Информация о доме
Год постройки: 1958
Год ввода в эксплуатацию: 1958
Серия: индивидуальный проект
Тип: Многоквартирный дом
Макс. этажность: 5
Мин. этажность: 5
Кол-во подьездов: 2
Перекрытия: Железобетонные
Стены: Кирпич
Мусоропровод: Нет
Отопление: Центральное
Газ.плита: Да
Расположение
Москва, Ярославская улица, 16, Алексеевский, Москва
ВДНХ 720 м
Маленковская 1.3 км
Яуза 1.3 км
Ростокино 2.0 км
Алексеевская 2.0 км
Ботанический сад 2.4 км
Северянин 2.5 км
Москва-3 2.5 км
Останкино 3.1 км
Белокаменная 3.3 км
Это предложениеПохожие предложения
Ценовой анализ предложения
Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²
Загрузка...
Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - многокомнатные квартиры
|За квартиру
|По сравнению с этим предложением
|За м²
|Это предложение
|3 500 000 ₽
|250 000 ₽
|Город Москва
|4 839 999 ₽
|+38 %
|215 703 ₽
|Район Алексеевский
|4 000 000 ₽
|+14 %
|236 662 ₽
|Метро ВДНХ
|4 000 000 ₽
|+14 %
|236 662 ₽
Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.
Ипотечный калькулятор ставок
30 174 ₽
Ипотечные программы
Написать владельцу объявления
Студии в Москве и МО "Свой дом"
Размещает объявления:
9 мес.
Всего за 3 месяца:
270
Написать владельцу объявления