 Студия на продажу — ВДНХ метро : Domofond.ru
3 500 000 ₽

Квартира-студия, 14 м², 1/5 эт.

Москва, Ярославская улица, 16, Алексеевский, Москва
M
ВДНХ 720 м
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3 500 000 ₽

Квартира-студия, 14 м², 1/5 эт.

Москва, Ярославская улица, 16, Алексеевский, Москва
M
ВДНХ 720 м
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Квартира-студия, 14 м², 1/5 эт.
Уютная аккуратная студия 14 м2 в районе м. ВДНХ!
Кирпичный теплый дом "сталинка" в зеленом и известном районе Москвы.
❗️ ❗️ ❗️ Цена указана с учетом скидки 100 000 руб. в день показа.
✅ До м. ВДНХ 10 мин пешком
✅ Прописка Москва + московские льготы.
✅ ❗️ ❗️ ❗️ Быстрая сделка
✅ Рядом парк ВДНХ, автовокзал и гостиница "Космос"
— Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: магазины, супермаркеты, кафе, аптеки, банки, пункт выдачи товаров Вайлдбериз. 
— Напротив дома расположена академия МЧС, сбоку дома - технический колледж, а в 20 минутах от дома - Финансовый университет. 
— Тихие соседи, уютный очень зеленый двор! 
**
— Высокий первый этаж, стены дома 70 см толщиной!
— Высота потолка 3 м
— Окна пластиковые, новые батареи.
— Вид из окон дома на тихий двор, засаженный деревьями
— Небольшая парковка для авто во дворе
— ❗️ ❗️ ❗️ Евроремонт в квартире.
— Очень хорошая звукоизоляция.
— ☎️ ЗВОНИТЕ с 10:00-до 22:00 и записывайтесь на просмотр!
Образцы документов для сделки
Предварительный договор купли-продажи вторичной квартиры
Договор аванса на покупку вторичной квартиры
Договор купли-продажи вторичной квартиры
Акт приема-передачи вторичной квартиры
Все документы
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: Студия
Этаж: 1/5
Площадь: 14 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 3 500 000 ₽
Цена за м²: 250 000 ₽
Материал здания: Кирпич
Дата публикации объявления: 30/8/2020
Дата обновления объявления: 8/12/2020
Номер в каталоге: 2827385802
Информация о доме
Год постройки: 1958
Год ввода в эксплуатацию: 1958
Серия: индивидуальный проект
Тип: Многоквартирный дом
Макс. этажность: 5
Мин. этажность: 5
Кол-во подьездов: 2
Перекрытия: Железобетонные
Стены: Кирпич
Мусоропровод: Нет
Отопление: Центральное
Газ.плита: Да
Расположение

Москва, Ярославская улица, 16, Алексеевский, Москва

M
ВДНХ 720 м
Маленковская 1.3 км
Яуза 1.3 км
M
Ростокино 2.0 км
M
Алексеевская 2.0 км
M
M
Ботанический сад 2.4 км
Северянин 2.5 км
Москва-3 2.5 км
Останкино 3.1 км
M
Белокаменная 3.3 км
Это предложениеПохожие предложения
Рейтинг района по мнению местных жителей
Алексеевский, СВАО
3,8
На основе 66 оценок местных жителей
Экология
3,4
Чистота
3,8
ЖКХ
3,2
Соседи
3,4
Условия для детей
3,8
Спорт и отдых
3,6
Магазины
4,1
Транспорт
3,5
Безопасность
3,6
Стоимость жизни
2,6
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Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

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Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - многокомнатные квартиры
За квартируПо сравнению с этим предложениемЗа м²
Это предложение3 500 000 ₽250 000 ₽
Город Москва4 839 999 ₽+38 %215 703 ₽
Район Алексеевский4 000 000 ₽+14 %236 662 ₽
Метро ВДНХ4 000 000 ₽+14 %236 662 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

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Студии в Москве и МО "Свой дом"

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9 мес.
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270
Всего за 3 месяца
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270
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