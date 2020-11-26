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2-комн. квартира, 40 м², 2/2 эт.

2-к квартира 40 кв. м.

Удачная локация в центре города, всё что необходимо для комфорта в шаговой доступности: магазины, центральный рынок, учебные учреждения, парк, салоны красоты, фитнес.

О квартире: В квартире выполнен свежий ремонт, окна металлопластик, установлена новая кухня, новая колонка для нагрева воды.

Спокойные соседи.

Один взрослый собственник.

По вопросам, звоните по телефону.

Показ в удобное для Вас время, по предварительной договоренности!

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Информация о предложении Тип : Квартира Тип объекта : Вторичная Комнаты : 2 Этаж : 2/2 Площадь : 40 м² Площадь кухни (м²) : Жилая площадь (м²) : Цена : 2 970 000 ₽ Цена за м² : 74 250 ₽ Материал здания : Кирпич Дата публикации объявления : 26/11/2020 Дата обновления объявления : 7/12/2020 Номер в каталоге : 3034264524

Расположение Москва, Московская улица, 33, Солнцево, Москва Сколково 743 м Очаково 2.5 км Солнечная 2.6 км M Юго-Западная 4.2 км Юго-Западная 4.2 км Новопеределкино 4.3 км Переделкино 4.4 км M Тропарево 4.5 км Тропарево 4.5 км M Румянцево 4.6 км Румянцево 4.6 км Это предложение Это предложение Похожие предложения Похожие предложения Схема

Спутник

Гибрид

Рейтинг района по мнению местных жителей Солнцево, ЗАО → 3,9 На основе 182 оценок местных жителей Экология 3,9 Чистота 3,7 ЖКХ 3,3 Соседи 3,8 Условия для детей 4,0 Спорт и отдых 3,5 Магазины 4,2 Транспорт 3,0 Безопасность 3,6 Стоимость жизни 2,7 Отзывы жителей Все отзывы ( 176 ) Положительные ( 90 ) Отрицательные ( 86 ) - Беговую дорожку зимой не чистят . В непогоду нет возможности бегать. Беговую дорожку зимой не чистят . В непогоду нет возможности бегать. - Шум от промзоны . Хорошо бы устранить . Изначально не сделали дренажную систему во дворе . Необходимо сделать . Шум от промзоны . Хорошо бы устранить . Изначально не сделали дренажную систему во дворе . Необходимо сделать . + Мещерский парк Мещерский парк - Бездомные собаки, которые лают стаями после 12, шумные люди, ремонт дорог Бездомные собаки, которые лают стаями после 12, шумные люди, ремонт дорог

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44 Все отзывы

Ценовой анализ предложения Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м² Загрузка... Сравнение цен Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 2-комнатные квартиры За квартиру По сравнению с этим предложением За м² Это предложение 2 970 000 ₽ 74 250 ₽ Город Москва 19 151 623 ₽ +545 % 236 644 ₽ Район Солнцево 15 495 000 ₽ +422 % 188 327 ₽ Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

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