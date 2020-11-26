2 970 000 ₽
2-комн. квартира, 40 м², 2/2 эт.Москва, Московская улица, 33, Солнцево, Москва
Юго-Западная 4.2 км
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2 970 000 ₽
2-комн. квартира, 40 м², 2/2 эт.Москва, Московская улица, 33, Солнцево, Москва
Юго-Западная 4.2 км
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2-комн. квартира, 40 м², 2/2 эт.
2-к квартира 40 кв. м.
Удачная локация в центре города, всё что необходимо для комфорта в шаговой доступности: магазины, центральный рынок, учебные учреждения, парк, салоны красоты, фитнес.
О квартире: В квартире выполнен свежий ремонт, окна металлопластик, установлена новая кухня, новая колонка для нагрева воды.
Спокойные соседи.
Один взрослый собственник.
По вопросам, звоните по телефону.
Показ в удобное для Вас время, по предварительной договоренности!
Удачная локация в центре города, всё что необходимо для комфорта в шаговой доступности: магазины, центральный рынок, учебные учреждения, парк, салоны красоты, фитнес.
О квартире: В квартире выполнен свежий ремонт, окна металлопластик, установлена новая кухня, новая колонка для нагрева воды.
Спокойные соседи.
Один взрослый собственник.
По вопросам, звоните по телефону.
Показ в удобное для Вас время, по предварительной договоренности!
Образцы документов для сделки
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 2
Этаж: 2/2
Площадь: 40 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 2 970 000 ₽
Цена за м²: 74 250 ₽
Материал здания: Кирпич
Дата публикации объявления: 26/11/2020
Дата обновления объявления: 7/12/2020
Номер в каталоге: 3034264524
Расположение
Москва, Московская улица, 33, Солнцево, Москва
Сколково 743 м
Очаково 2.5 км
Солнечная 2.6 км
Юго-Западная 4.2 км
Новопеределкино 4.3 км
Переделкино 4.4 км
Тропарево 4.5 км
Румянцево 4.6 км
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Ценовой анализ предложения
Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²
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Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 2-комнатные квартиры
|За квартиру
|По сравнению с этим предложением
|За м²
|Это предложение
|2 970 000 ₽
|74 250 ₽
|Город Москва
|19 151 623 ₽
|+545 %
|236 644 ₽
|Район Солнцево
|15 495 000 ₽
|+422 %
|188 327 ₽
Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.
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Жаннет Вайтер
Размещает объявления:
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Всего за 3 месяца:
3
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