 2-комнатная квартира на продажу — район Солнцево : Domofond.ru
2 970 000 ₽

2-комн. квартира, 40 м², 2/2 эт.

Москва, Московская улица, 33, Солнцево, Москва
M
Юго-Западная 4.2 км
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2 970 000 ₽

2-комн. квартира, 40 м², 2/2 эт.

Москва, Московская улица, 33, Солнцево, Москва
M
Юго-Западная 4.2 км
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2-комн. квартира, 40 м², 2/2 эт.
2-к квартира 40 кв. м.
Удачная локация в центре города, всё что необходимо для комфорта в шаговой доступности: магазины, центральный рынок, учебные учреждения, парк, салоны красоты, фитнес.
О квартире: В квартире выполнен свежий ремонт, окна металлопластик, установлена новая кухня, новая колонка для нагрева воды.
Спокойные соседи.
Один взрослый собственник.
По вопросам, звоните по телефону.
Показ в удобное для Вас время, по предварительной договоренности!
Образцы документов для сделки
Предварительный договор купли-продажи вторичной квартиры
Договор аванса на покупку вторичной квартиры
Договор купли-продажи вторичной квартиры
Акт приема-передачи вторичной квартиры
Все документы
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 2
Этаж: 2/2
Площадь: 40 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 2 970 000 ₽
Цена за м²: 74 250 ₽
Материал здания: Кирпич
Дата публикации объявления: 26/11/2020
Дата обновления объявления: 7/12/2020
Номер в каталоге: 3034264524
Расположение

Москва, Московская улица, 33, Солнцево, Москва

Сколково 743 м
Очаково 2.5 км
Солнечная 2.6 км
M
Юго-Западная 4.2 км
Новопеределкино 4.3 км
Переделкино 4.4 км
M
Тропарево 4.5 км
M
Румянцево 4.6 км
Это предложениеПохожие предложения
Рейтинг района по мнению местных жителей
Солнцево, ЗАО
3,9
На основе 182 оценок местных жителей
Экология
3,9
Чистота
3,7
ЖКХ
3,3
Соседи
3,8
Условия для детей
4,0
Спорт и отдых
3,5
Магазины
4,2
Транспорт
3,0
Безопасность
3,6
Стоимость жизни
2,7
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Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

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Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 2-комнатные квартиры
За квартируПо сравнению с этим предложениемЗа м²
Это предложение2 970 000 ₽74 250 ₽
Город Москва19 151 623 ₽+545 %236 644 ₽
Район Солнцево15 495 000 ₽+422 %188 327 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

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