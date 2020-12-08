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Застройщики не предусматривают на своей территории парковочные места во дворе, только подземные парковки. Припарковаться в Левобережном районе, а точнее у метро Речной Вокзал почти невозможно. Нужно организовывать дополнительные парковочные места!

Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

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Сравнение цен

Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры

За квартиру По сравнению с этим предложением За м² Это предложение 2 900 000 ₽ 85 294 ₽ Город Москва 12 049 937 ₽ +316 % 226 502 ₽ Район Левобережный 13 100 000 ₽ +352 % 236 146 ₽ Метро Речной вокзал 13 552 987 ₽ +367 % 234 353 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.