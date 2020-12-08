 1-комнатная квартира на продажу — Речной вокзал метро : Domofond.ru
2 900 000 ₽

1-комн. квартира, 34 м², 2/5 эт.

Москва, Флотская улица, 5А, Левобережный, Москва
M
Речной вокзал 1.0 км
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2 900 000 ₽

1-комн. квартира, 34 м², 2/5 эт.

Москва, Флотская улица, 5А, Левобережный, Москва
M
Речной вокзал 1.0 км
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1-комн. квартира, 34 м², 2/5 эт.
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Образцы документов для сделки
Предварительный договор купли-продажи вторичной квартиры
Договор аванса на покупку вторичной квартиры
Договор купли-продажи вторичной квартиры
Акт приема-передачи вторичной квартиры
Все документы
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 1
Этаж: 2/5
Площадь: 34 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 2 900 000 ₽
Цена за м²: 85 294 ₽
Материал здания: Кирпич
Дата публикации объявления: 8/12/2020
Дата обновления объявления: 9/12/2020
Номер в каталоге: 3062090687
Расположение

Москва, Флотская улица, 5А, Левобережный, Москва

M
Речной вокзал 1.0 км
M
Водный стадион 1.5 км
Ховрино 2.1 км
M
Коптево 2.3 км
Моссельмаш 2.4 км
M
Ховрино 2.9 км
M
M
Балтийская 3.1 км
M
Сходненская 3.3 км
M
Планерная 3.6 км
НАТИ 3.7 км
Это предложениеПохожие предложения
Рейтинг района по мнению местных жителей
Левобережный, САО
3,9
На основе 79 оценок местных жителей
Экология
3,8
Чистота
3,4
ЖКХ
3,1
Соседи
3,8
Условия для детей
4,1
Спорт и отдых
3,6
Магазины
3,9
Транспорт
3,2
Безопасность
3,9
Стоимость жизни
2,8
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Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

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Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры
За квартируПо сравнению с этим предложениемЗа м²
Это предложение2 900 000 ₽85 294 ₽
Город Москва12 049 937 ₽+316 %226 502 ₽
Район Левобережный13 100 000 ₽+352 %236 146 ₽
Метро Речной вокзал13 552 987 ₽+367 %234 353 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

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