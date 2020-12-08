2 900 000 ₽
1-комн. квартира, 34 м², 2/5 эт.Москва, Флотская улица, 5А, Левобережный, Москва
Речной вокзал 1.0 км
В избранное
2 900 000 ₽
1-комн. квартира, 34 м², 2/5 эт.Москва, Флотская улица, 5А, Левобережный, Москва
Речной вокзал 1.0 км
В избранное
1-комн. квартира, 34 м², 2/5 эт.
рассмотрим продажу
видео о состоянии квартиры прикрепили к объявлению
видео о состоянии квартиры прикрепили к объявлению
Образцы документов для сделки
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 1
Этаж: 2/5
Площадь: 34 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 2 900 000 ₽
Цена за м²: 85 294 ₽
Материал здания: Кирпич
Дата публикации объявления: 8/12/2020
Дата обновления объявления: 9/12/2020
Номер в каталоге: 3062090687
Расположение
Москва, Флотская улица, 5А, Левобережный, Москва
Речной вокзал 1.0 км
Водный стадион 1.5 км
Ховрино 2.1 км
Коптево 2.3 км
Моссельмаш 2.4 км
Ховрино 2.9 км
Балтийская 3.1 км
Сходненская 3.3 км
Планерная 3.6 км
НАТИ 3.7 км
Это предложениеПохожие предложения
Ценовой анализ предложения
Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²
Загрузка...
Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры
|За квартиру
|По сравнению с этим предложением
|За м²
|Это предложение
|2 900 000 ₽
|85 294 ₽
|Город Москва
|12 049 937 ₽
|+316 %
|226 502 ₽
|Район Левобережный
|13 100 000 ₽
|+352 %
|236 146 ₽
|Метро Речной вокзал
|13 552 987 ₽
|+367 %
|234 353 ₽
Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.
Ипотечный калькулятор ставок
25 002 ₽
Ипотечные программы
Написать владельцу объявления
СпецАгроТехника
Размещает объявления:
8 лет 2 мес.
Всего за 3 месяца:
1
Написать владельцу объявления