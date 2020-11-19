3 000 000 ₽
1-комн. квартира, 30 м², 1/9 эт.Москва, 5-й Рощинский проезд, 7/8, Даниловский, Москва
Тульская 548 м
В избранное
3 000 000 ₽
1-комн. квартира, 30 м², 1/9 эт.Москва, 5-й Рощинский проезд, 7/8, Даниловский, Москва
Тульская 548 м
В избранное
1-комн. квартира, 30 м², 1/9 эт.
1-комн.кв. м.( апартаменты), Тульская 530 м., 1/9 панельный, Общая 30 кв.м., жилая 15 кв.м., кухня 10 кв.м., Лоджия застеклена, Требует ремонта. Развитая инфраструктура, тихий спальный район. . Торг. Возможна ипотека или кредит. Риэлторам не звонить
Образцы документов для сделки
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 1
Этаж: 1/9
Площадь: 30 м²
Площадь кухни (м²): 10 м²
Жилая площадь (м²): 17 м²
Цена: 3 000 000 ₽
Цена за м²: 100 000 ₽
Материал здания: Панель
Дата публикации объявления: 19/11/2020
Дата обновления объявления: 19/11/2020
Номер в каталоге: 3018340916
Информация о доме
Год постройки: 1979
Год ввода в эксплуатацию: 1979
Серия: I-515
Тип: Многоквартирный дом
Макс. этажность: 9
Мин. этажность: 9
Кол-во подьездов: 4
Стены: Панельные
Мусоропровод: Есть
Отопление: Центральное
Газ.плита: Да
Расположение
Москва, 5-й Рощинский проезд, 7/8, Даниловский, Москва
Тульская 548 м
ЗИЛ 773 м
Шаболовская 1.2 км
Москва Товарная 1.5 км
Ленинский проспект 1.7 км
Площадь Гагарина 1.8 км
Верхние котлы 2.1 км
Серпуховская 2.1 км
Крымская 2.1 км
Добрынинская 2.3 км
Это предложениеПохожие предложения
Ценовой анализ предложения
Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²
Загрузка...
Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры
|За квартиру
|По сравнению с этим предложением
|За м²
|Это предложение
|3 000 000 ₽
|100 000 ₽
|Город Москва
|11 525 000 ₽
|+284 %
|218 666 ₽
|Район Даниловский
|17 400 000 ₽
|+480 %
|274 888 ₽
|Метро Тульская
|16 000 000 ₽
|+433 %
|277 517 ₽
Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.
Ипотечный калькулятор ставок
25 864 ₽
Ипотечные программы
Написать владельцу объявления
Александр С
Размещает объявления:
1 год
Всего за 3 месяца:
1
Написать владельцу объявления