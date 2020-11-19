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1-комн.кв. м.( апартаменты), Тульская 530 м., 1/9 панельный, Общая 30 кв.м., жилая 15 кв.м., кухня 10 кв.м., Лоджия застеклена, Требует ремонта. Развитая инфраструктура, тихий спальный район. . Торг. Возможна ипотека или кредит. Риэлторам не звонить

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Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

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Сравнение цен

Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры

За квартиру По сравнению с этим предложением За м² Это предложение 3 000 000 ₽ 100 000 ₽ Город Москва 11 525 000 ₽ +284 % 218 666 ₽ Район Даниловский 17 400 000 ₽ +480 % 274 888 ₽ Метро Тульская 16 000 000 ₽ +433 % 277 517 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.