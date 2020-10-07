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Жилой комплекс комфорт-класса «мой адрес На Полярной»

Введен в эксплуатацию.

«Медведково» 20 мин

«Бабушкинская» 13 мин (на трамвае)

Фитнес-зал

Школы

Метро

Кафе, рестораны

Автобусные остановки

Поликлиника

Магазины

Детские сады

Звоните,подробная информация по телефону!!!

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ночные ремонты/чистки дорог, окраска скамеек жутко вонючей, никогда не высыхающей краской, ночные пьяные компании и мотоциклисты.

Рядом с домом парк и безопасно

Асфальт, машины на газоне, мало площадок для спорта, из время работы

Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

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Сравнение цен

Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры

За квартиру По сравнению с этим предложением За м² Это предложение 3 500 000 ₽ 89 744 ₽ Город Москва 12 049 937 ₽ +244 % 226 502 ₽ Район Северное Медведково 9 950 000 ₽ +184 % 210 497 ₽ Метро Медведково 8 200 000 ₽ +134 % 150 569 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.