3 500 000 ₽
1-комн. квартира, 39 м², 4/16 эт.Москва, Полярная улица, 22, Северное Медведково, Москва
Медведково 1.7 км
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3 500 000 ₽
1-комн. квартира, 39 м², 4/16 эт.Москва, Полярная улица, 22, Северное Медведково, Москва
Медведково 1.7 км
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1-комн. квартира, 39 м², 4/16 эт.
Жилой комплекс комфорт-класса «мой адрес На Полярной»
Введен в эксплуатацию.
«Медведково» 20 мин
«Бабушкинская» 13 мин (на трамвае)
Фитнес-зал
Школы
Метро
Кафе, рестораны
Автобусные остановки
Поликлиника
Магазины
Детские сады
Звоните,подробная информация по телефону!!!
Введен в эксплуатацию.
«Медведково» 20 мин
«Бабушкинская» 13 мин (на трамвае)
Фитнес-зал
Школы
Метро
Кафе, рестораны
Автобусные остановки
Поликлиника
Магазины
Детские сады
Звоните,подробная информация по телефону!!!
Образцы документов для сделки
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 1
Этаж: 4/16
Площадь: 39 м²
Площадь кухни (м²): 10 м²
Жилая площадь (м²): 15 м²
Цена: 3 500 000 ₽
Цена за м²: 89 744 ₽
Материал здания: Монолит
Дата публикации объявления: 7/10/2020
Дата обновления объявления: 10/12/2020
Номер в каталоге: 2912749782
Расположение
Москва, Полярная улица, 22, Северное Медведково, Москва
Медведково 1.7 км
Бабушкинская 2.0 км
Бибирево 2.2 км
Отрадное 2.8 км
Свиблово 2.9 км
Лосиноостровская 3.4 км
Алтуфьево 3.8 км
Ботанический сад 3.9 км
Дегунино 4.4 км
Бескудниково 4.4 км
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Ценовой анализ предложения
Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²
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Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры
|За квартиру
|По сравнению с этим предложением
|За м²
|Это предложение
|3 500 000 ₽
|89 744 ₽
|Город Москва
|12 049 937 ₽
|+244 %
|226 502 ₽
|Район Северное Медведково
|9 950 000 ₽
|+184 %
|210 497 ₽
|Метро Медведково
|8 200 000 ₽
|+134 %
|150 569 ₽
Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.
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