 1-комнатная квартира на продажу — Медведково метро : Domofond.ru
3 500 000 ₽

1-комн. квартира, 39 м², 4/16 эт.

Москва, Полярная улица, 22, Северное Медведково, Москва
M
Медведково 1.7 км
В избранное
3 500 000 ₽

1-комн. квартира, 39 м², 4/16 эт.

Москва, Полярная улица, 22, Северное Медведково, Москва
M
Медведково 1.7 км
В избранное
Связаться с владельцем
1-комн. квартира, 39 м², 4/16 эт.
Жилой комплекс комфорт-класса «мой адрес На Полярной» 
Введен в эксплуатацию.
«Медведково» 20 мин
«Бабушкинская» 13 мин (на трамвае)
Фитнес-зал
Школы
Метро
 Кафе, рестораны
Автобусные остановки
Поликлиника
Магазины
Детские сады
  Звоните,подробная информация по телефону!!!
Образцы документов для сделки
Предварительный договор купли-продажи вторичной квартиры
Договор аванса на покупку вторичной квартиры
Договор купли-продажи вторичной квартиры
Акт приема-передачи вторичной квартиры
Все документы
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 1
Этаж: 4/16
Площадь: 39 м²
Площадь кухни (м²): 10 м²
Жилая площадь (м²): 15 м²
Цена: 3 500 000 ₽
Цена за м²: 89 744 ₽
Материал здания: Монолит
Дата публикации объявления: 7/10/2020
Дата обновления объявления: 10/12/2020
Номер в каталоге: 2912749782
Расположение

Москва, Полярная улица, 22, Северное Медведково, Москва

M
Медведково 1.7 км
M
Бабушкинская 2.0 км
M
Бибирево 2.2 км
M
Отрадное 2.8 км
M
Свиблово 2.9 км
Лосиноостровская 3.4 км
M
Алтуфьево 3.8 км
M
M
Ботанический сад 3.9 км
Дегунино 4.4 км
Бескудниково 4.4 км
Это предложениеПохожие предложения
Рейтинг района по мнению местных жителей
Северное Медведково, СВАО
3,9
На основе 118 оценок местных жителей
Экология
3,8
Чистота
3,7
ЖКХ
3,1
Соседи
3,6
Условия для детей
4,2
Спорт и отдых
3,6
Магазины
4,4
Транспорт
3,4
Безопасность
3,5
Стоимость жизни
2,8
Отзывы жителей
Все отзывы
Вы тоже можете оставить отзыв о своем районе.
Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

Загрузка...
Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры
За квартируПо сравнению с этим предложениемЗа м²
Это предложение3 500 000 ₽89 744 ₽
Город Москва12 049 937 ₽+244 %226 502 ₽
Район Северное Медведково9 950 000 ₽+184 %210 497 ₽
Метро Медведково8 200 000 ₽+134 %150 569 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

Ипотечный калькулятор ставок

30 174
%

Ипотечные программы

Написать владельцу объявления

Выгодные Новостройки

Размещает объявления
: 
3 мес.
: 
2
Всего за 3 месяца
: 
2
Написать владельцу объявления