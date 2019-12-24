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1-комн. квартира, 18.4 м², 6/6 эт.

1-к квартира, 18.4 м², 3/6 эт.

Продается помещение в Современном комплексе - "Аэровилла", м. Домодедовская, м. Орехово.

На данный момент в здании ведутся ремонтные работы сдача объекта в 2020 году.

Имеется свидетельство о праве собственности.

Оформление сделки по договору купли-продажи.

Возможна ИПОТЕКА!

Выписка из ЕГРН (кадастровый номер).

Удобное расположение и развитая инфраструктура:

- Детские сады, школы, супермаркеты

- Огороженная территория

Частые ответы на вопросы:

- Прописка невозможна

- Материнский капитал – не подходит

- На фото представлены демострационные варианты помещений.

- Помещения продаются «Без отделки»

По всем вопросам и просмотру, обращайтесь по телефону!

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Информация о предложении Тип : Квартира Тип объекта : Вторичная Комнаты : 1 Этаж : 6/6 Площадь : 18.4 м² Площадь кухни (м²) : Жилая площадь (м²) : Цена : 3 532 800 ₽ Цена за м² : 192 000 ₽ Материал здания : Панель Дата публикации объявления : 24/12/2019 Дата обновления объявления : 16/12/2020 Номер в каталоге : 2158957132

Расположение Москва, Домодедовская улица, 4, Орехово-Борисово Северное, Москва M Орехово 625 м Орехово 625 м M Домодедовская 1.1 км Домодедовская 1.1 км M Царицыно 2.2 км Царицыно 2.2 км Царицыно 2.2 км M Шипиловская 2.6 км Шипиловская 2.6 км M Зябликово 2.7 км Зябликово 2.7 км M Красногвардейская 2.7 км Красногвардейская 2.7 км Москворечье 2.9 км M Борисово 3.2 км Борисово 3.2 км M Кантемировская 3.7 км Кантемировская 3.7 км Это предложение Это предложение Похожие предложения Похожие предложения Схема

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Гибрид

Рейтинг района по мнению местных жителей Орехово-Борисово Северное, ЮАО → 4,1 На основе 103 оценок местных жителей Экология 3,8 Чистота 4,0 ЖКХ 3,4 Соседи 3,7 Условия для детей 4,3 Спорт и отдых 3,8 Магазины 4,4 Транспорт 3,3 Безопасность 3,8 Стоимость жизни 2,8 Отзывы жителей Все отзывы ( 108 ) Положительные ( 57 ) Отрицательные ( 51 ) + зеленые насаждения зеленые насаждения - решить проблему с транспортом, отвратительно работает решить проблему с транспортом, отвратительно работает - Магазин далеко Магазин далеко + Парк Парк

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27 Все отзывы

Ценовой анализ предложения Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м² Загрузка... Сравнение цен Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры За квартиру По сравнению с этим предложением За м² Это предложение 3 532 800 ₽ 192 000 ₽ Город Москва 12 049 937 ₽ +241 % 226 502 ₽ Район Орехово-Борисово Северное 9 500 000 ₽ +169 % 191 965 ₽ Метро Орехово 9 500 000 ₽ +169 % 181 988 ₽ Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

Ипотечный калькулятор ставок Приблизительный ежемесячный платеж: 30 457 ₽ Стоимость недвижимости ₽ Первоначальный взнос ₽ Срок кредита, в годах Ставка по ипотеке %

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