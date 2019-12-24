 1-комнатная квартира на продажу — Орехово метро : Domofond.ru
3 532 800 ₽

1-комн. квартира, 18.4 м², 6/6 эт.

Москва, Домодедовская улица, 4, Орехово-Борисово Северное, Москва
M
Орехово 625 м
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3 532 800 ₽

1-комн. квартира, 18.4 м², 6/6 эт.

Москва, Домодедовская улица, 4, Орехово-Борисово Северное, Москва
M
Орехово 625 м
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1-комн. квартира, 18.4 м², 6/6 эт.
1-к квартира, 18.4 м², 3/6 эт.
Продается помещение в Современном комплексе - "Аэровилла", м. Домодедовская, м. Орехово.
На данный момент в здании ведутся ремонтные работы сдача объекта в 2020 году.
Имеется свидетельство о праве собственности.
Оформление сделки по договору купли-продажи.
Возможна ИПОТЕКА!
Выписка из ЕГРН (кадастровый номер).
Удобное расположение и развитая инфраструктура:
- Детские сады, школы, супермаркеты
- Огороженная территория
Частые ответы на вопросы:
- Прописка невозможна
- Материнский капитал – не подходит
- На фото представлены демострационные варианты помещений.
- Помещения продаются «Без отделки»
По всем вопросам и просмотру, обращайтесь по телефону!
Образцы документов для сделки
Предварительный договор купли-продажи вторичной квартиры
Договор аванса на покупку вторичной квартиры
Договор купли-продажи вторичной квартиры
Акт приема-передачи вторичной квартиры
Все документы
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 1
Этаж: 6/6
Площадь: 18.4 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 3 532 800 ₽
Цена за м²: 192 000 ₽
Материал здания: Панель
Дата публикации объявления: 24/12/2019
Дата обновления объявления: 16/12/2020
Номер в каталоге: 2158957132
Расположение

Москва, Домодедовская улица, 4, Орехово-Борисово Северное, Москва

M
Орехово 625 м
M
Домодедовская 1.1 км
M
Царицыно 2.2 км
Царицыно 2.2 км
M
Шипиловская 2.6 км
M
Зябликово 2.7 км
M
Красногвардейская 2.7 км
Москворечье 2.9 км
M
Борисово 3.2 км
M
Кантемировская 3.7 км
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Рейтинг района по мнению местных жителей
Орехово-Борисово Северное, ЮАО
4,1
На основе 103 оценок местных жителей
Экология
3,8
Чистота
4,0
ЖКХ
3,4
Соседи
3,7
Условия для детей
4,3
Спорт и отдых
3,8
Магазины
4,4
Транспорт
3,3
Безопасность
3,8
Стоимость жизни
2,8
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Ценовой анализ предложения

Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²

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Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры
За квартируПо сравнению с этим предложениемЗа м²
Это предложение3 532 800 ₽192 000 ₽
Город Москва12 049 937 ₽+241 %226 502 ₽
Район Орехово-Борисово Северное9 500 000 ₽+169 %191 965 ₽
Метро Орехово9 500 000 ₽+169 %181 988 ₽

Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.

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Апартаменты "АЭРОВИЛЛА"

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