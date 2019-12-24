3 532 800 ₽
1-комн. квартира, 18.4 м², 6/6 эт.Москва, Домодедовская улица, 4, Орехово-Борисово Северное, Москва
Орехово 625 м
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3 532 800 ₽
1-комн. квартира, 18.4 м², 6/6 эт.Москва, Домодедовская улица, 4, Орехово-Борисово Северное, Москва
Орехово 625 м
В избранное
1-комн. квартира, 18.4 м², 6/6 эт.
1-к квартира, 18.4 м², 3/6 эт.
Продается помещение в Современном комплексе - "Аэровилла", м. Домодедовская, м. Орехово.
На данный момент в здании ведутся ремонтные работы сдача объекта в 2020 году.
Имеется свидетельство о праве собственности.
Оформление сделки по договору купли-продажи.
Возможна ИПОТЕКА!
Выписка из ЕГРН (кадастровый номер).
Удобное расположение и развитая инфраструктура:
- Детские сады, школы, супермаркеты
- Огороженная территория
Частые ответы на вопросы:
- Прописка невозможна
- Материнский капитал – не подходит
- На фото представлены демострационные варианты помещений.
- Помещения продаются «Без отделки»
По всем вопросам и просмотру, обращайтесь по телефону!
Продается помещение в Современном комплексе - "Аэровилла", м. Домодедовская, м. Орехово.
На данный момент в здании ведутся ремонтные работы сдача объекта в 2020 году.
Имеется свидетельство о праве собственности.
Оформление сделки по договору купли-продажи.
Возможна ИПОТЕКА!
Выписка из ЕГРН (кадастровый номер).
Удобное расположение и развитая инфраструктура:
- Детские сады, школы, супермаркеты
- Огороженная территория
Частые ответы на вопросы:
- Прописка невозможна
- Материнский капитал – не подходит
- На фото представлены демострационные варианты помещений.
- Помещения продаются «Без отделки»
По всем вопросам и просмотру, обращайтесь по телефону!
Образцы документов для сделки
Информация о предложении
Тип: Квартира
Тип объекта: Вторичная
Комнаты: 1
Этаж: 6/6
Площадь: 18.4 м²
Площадь кухни (м²):
Жилая площадь (м²):
Цена: 3 532 800 ₽
Цена за м²: 192 000 ₽
Материал здания: Панель
Дата публикации объявления: 24/12/2019
Дата обновления объявления: 16/12/2020
Номер в каталоге: 2158957132
Расположение
Москва, Домодедовская улица, 4, Орехово-Борисово Северное, Москва
Орехово 625 м
Домодедовская 1.1 км
Царицыно 2.2 км
Царицыно 2.2 км
Шипиловская 2.6 км
Зябликово 2.7 км
Красногвардейская 2.7 км
Москворечье 2.9 км
Борисово 3.2 км
Кантемировская 3.7 км
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Ценовой анализ предложения
Индекс средней цены на квартиры, ₽ за м²
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Сравнение цен
Средняя цена предложения рассчитывается за два последних месяца, объем данных по которым достаточен для анализа - 1-комнатные квартиры
|За квартиру
|По сравнению с этим предложением
|За м²
|Это предложение
|3 532 800 ₽
|192 000 ₽
|Город Москва
|12 049 937 ₽
|+241 %
|226 502 ₽
|Район Орехово-Борисово Северное
|9 500 000 ₽
|+169 %
|191 965 ₽
|Метро Орехово
|9 500 000 ₽
|+169 %
|181 988 ₽
Графики показывают среднюю цену предложения недвижимости в той или иной области. Эти цифры могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы более точные данные.
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Апартаменты "АЭРОВИЛЛА"
Размещает объявления:
1 год 4 мес.
Всего за 3 месяца:
6
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